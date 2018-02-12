«Почта России» проверит видео «скоростной разгрузки» посылок в Приамурье. Ролик с выкинутыми на перрон посылками появился в местных соцсетях, передает «
Предположительно, видео сняли на станции Тыгды Амурской области. На нем видно, как две сотрудницы «Почты России» быстро разгружают почтовые отправления, при этом часть из них кидают на платформу.
Руководитель направления корпоративных коммуникаций на Дальнем Востоке «Почты России» Елена Рыжкова рассказала, что причиной такой «скоростной разгрузки» стало опоздание поезда почти на час. По ее словам, сотрудницы должны были за пять минут разгрузить и погрузить более 200 почтовых отправлений.