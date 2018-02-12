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20:59, 12 февраля 2018 554
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«Почта России» проверит видео «скоростной разгрузки» посылок в Приамурье 1

«Почта России» проверит видео «скоростной разгрузки» посылок в Приамурье

«Почта России» проверит видео «скоростной разгрузки» посылок в Приамурье. Ролик с выкинутыми на перрон посылками появился в местных соцсетях, передает «РИА Новости».

Предположительно, видео сняли на станции Тыгды Амурской области. На нем видно, как две сотрудницы «Почты России» быстро разгружают почтовые отправления, при этом часть из них кидают на платформу.

Руководитель направления корпоративных коммуникаций на Дальнем Востоке «Почты России» Елена Рыжкова рассказала, что причиной такой «скоростной разгрузки» стало опоздание поезда почти на час. По ее словам, сотрудницы должны были за пять минут разгрузить и погрузить более 200 почтовых отправлений.


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Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 3

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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