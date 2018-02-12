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16:38, 12 февраля 2018 553
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Перед Олимпиадой. В Рязанской области подешевел «Валидол»

Перед Олимпиадой. В Рязанской области подешевел «Валидол»

Фото: Pixabay.com

В январе в Рязанской области значительно подешевел «Валидол» на 11,6% (до 14,01 рубля) и глазные капли «Сульфацетамид» на 22,4% до 16,9 рублей. Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.

Больше всего поднялась цена на отечественный «Бисопролол» на 11,2% до 60 рублей. Область заняла третье место в ЦФО по средней стоимости «Но-шпы» (226,79 рубля). Относительно дешево (16-е места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились: мазь «Левомеколь» (114,13 рубля); суспензия «Альмагель» (240,04 рубля) и глазные капли «Сульфацетамид».

Рязаньстат отслеживает цены на 43 препарата.


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5 дней назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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