Перед Олимпиадой. В Рязанской области подешевел «Валидол»

В январе в Рязанской области значительно подешевел «Валидол» на 11,6% (до 14,01 рубля) и глазные капли «Сульфацетамид» на 22,4% до 16,9 рублей. Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.
Больше всего поднялась цена на отечественный «Бисопролол» на 11,2% до 60 рублей. Область заняла третье место в ЦФО по средней стоимости «Но-шпы» (226,79 рубля). Относительно дешево (16-е места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились: мазь «Левомеколь» (114,13 рубля); суспензия «Альмагель» (240,04 рубля) и глазные капли «Сульфацетамид».
Рязаньстат отслеживает цены на 43 препарата.