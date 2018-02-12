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16:16, 12 февраля 2018 398
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Опубликованы первые результаты расследования катастрофы Ан-148 в Подмосковье

Опубликованы первые результаты расследования катастрофы Ан-148 в Подмосковье

СК опубликовал первые результаты расследования катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Релиз опубликован на сайте ведомства.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», — говорится в сообщении.

Следователи проводят обыски и изымают документы в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии». Из аэропортов получена документация по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа.

Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены судебно-криминалистические экспертизы.

Следователи проверят все версии, исследуют деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, прохождение ими необходимого обучения.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» рейса 6W703 Москва-Орск разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли все находившиеся на борту: 65 пассажиров, в том числе рязанец Евгений Коротков, и 6 членов экипажа.


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