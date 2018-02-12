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18:18, 12 февраля 2018 363
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Минимальный набор продуктов в Рязанской области подорожал на 76 рублей

Минимальный набор продуктов в Рязанской области подорожал на 76 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в январе составила 3 428 рублей 82 копейки. Это на 0,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 3 891 рублей, самым дешевым курский — 3 067 рублей.

В среднем по округу показатель составил 3 891 рубля, по России — 3 788 рублей.

В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО. В целом в округе набор подорожал на 1,4%, в стране — на 1,2%.


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