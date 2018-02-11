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19:31, 11 февраля 2018 2 354
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Подарок на день рождения. Житель Сочи сдал билет на самолет за несколько дней до крушения 1

Подарок на день рождения. Житель Сочи сдал билет на самолет за несколько дней до крушения

Житель Сочи Максим Коломейцев сдал билет на рейс «Саратовских авиалиний» за несколько дней до крушения. У молодого человека изменились планы и он не полетел, передает «РИА Новости».

«Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты», — рассказал Коломейцев, добавив, что потерял на этом около десяти тысяч рублей.

По его словам, в Орске, где живет его семья, он хотел отпраздновать свой день рождения и купить автомобиль, но продавец сообщил, что машину доставят не раньше 18 февраля.

Он также отметил, что это — третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов пропускает поездки, которые могли обернуться летальным исходом.

Напомним, авиалайнер, выполнявший рейс 6W703 Москва-Орск из аэропорта Домодедово, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля. На борту находился 71 человек.


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Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

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