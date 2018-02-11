Подарок на день рождения. Житель Сочи сдал билет на самолет за несколько дней до крушения

Житель Сочи Максим Коломейцев сдал билет на рейс «Саратовских авиалиний» за несколько дней до крушения. У молодого человека изменились планы и он не полетел, передает «
«Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты», — рассказал Коломейцев, добавив, что потерял на этом около десяти тысяч рублей.
По его словам, в Орске, где живет его семья, он хотел отпраздновать свой день рождения и купить автомобиль, но продавец сообщил, что машину доставят не раньше 18 февраля.
Он также отметил, что это — третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов пропускает поездки, которые могли обернуться летальным исходом.
Напомним,