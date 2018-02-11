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14:01, 11 февраля 2018 388
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В работе Райффайзенбанка произошел сбой

В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Фото: Pixabay.com

В работе Райффайзенбанка после обновления системы произошел сбой. Из-за него клиенты банка не могут совершить операции, передает «РИА Новости».

«Сейчас произошл внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — сказали колл-центре банка.

Неполадки планируют устранить в ближайшее время.

Райффайзенбанк — «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2017 года банк занимает 14-е место в банковской системе России.


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Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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