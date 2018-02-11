В работе Райффайзенбанка произошел сбой

В работе Райффайзенбанка после обновления системы произошел сбой. Из-за него клиенты банка не могут совершить операции, передает «
«Сейчас произошл внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — сказали колл-центре банка.
Неполадки планируют устранить в ближайшее время.
Райффайзенбанк — «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2017 года банк занимает 14-е место в банковской системе России.