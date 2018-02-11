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10:58, 11 февраля 2018 559
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В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии

Фото: Pixabay.com

В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии. Так, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, передает «РИА Новости».

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — три, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хомс», — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установили в районах, подконтрольных боевикам запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра».

За день Центр по примирению враждующих сторон на территории САР проведел гуманитарную акцию в населенном пункте Мухайям-Аль-Вафедин дамаской провинции. Жителям доставили 1,9 тонны продовольствия. Медпомощь получили 122 человека.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось (2 355).


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