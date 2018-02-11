В центре Рязани нашли гранату

В воскресенье, 11 февраля, на Первомайском проспекте в Рязани нашли гранату. Боеприпас оказался учебным, сообщила пресс-служба отдела Росгвардии по области.
Гранату обнаружили около дома №58 между деревьями и дорогой. Специалисты определили, что она не представляла опасности. В учебной гранате «Ф-1» не было взрывчатого вещества.
Находку передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Железнодорожному району Рязани. По данному факту проводят проверку.
Фото пресс-службы отдела Росгвардии по Рязанской области