В Боливии на карнавале прогремел взрыв

В боливийском городе Оруро на карнавале прогремел взрыв. Не менее шести человек погибли и 28 получили ранения, передает «РИА Новости».
По предварительным данным, мог взорваться газовый баллон в уличной палатке с едой. Раскаленное масло со сковороды попало на газовый шланг, расплавило его, из-за чего произошли утечка и взрыв.
Среди погибших — четыре ребенка. «Мы очень расстроены новостью о смертях, причиненных взрывом баллона с газом рядом со входом на фольклорный карнавал Оруро. Вся наша солидарность — с семьями жертв. Мы окажем необходимую помощь раненым, и пусть будут установлены причины трагедии», —