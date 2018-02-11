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8:36, 11 февраля 2018 1 784
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В Боливии на карнавале прогремел взрыв

В Боливии на карнавале прогремел взрыв

Фото: Pixabay.com

В боливийском городе Оруро на карнавале прогремел взрыв. Не менее шести человек погибли и 28 получили ранения, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, мог взорваться газовый баллон в уличной палатке с едой. Раскаленное масло со сковороды попало на газовый шланг, расплавило его, из-за чего произошли утечка и взрыв.

Среди погибших — четыре ребенка. «Мы очень расстроены новостью о смертях, причиненных взрывом баллона с газом рядом со входом на фольклорный карнавал Оруро. Вся наша солидарность — с семьями жертв. Мы окажем необходимую помощь раненым, и пусть будут установлены причины трагедии», — написал в Twitter президент Боливии Эво Моралес.


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В Боливии на карнавале прогремел взрыв
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Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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