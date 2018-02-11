Швейцарские зубры прошли карантин в Окском заповеднике. Фото и видео

Швейцарские зубры прошли карантин в Окском заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба
Представители Россельхознадзора и ветеринарной службы сняли 45-дневный карантин с зубров, которые приехали в питомник из Швеции 22 декабря 2017 года.
В среду, 7 февраля, состоялся «торжественный» выпуск 16 животных в большой вольер.
«Сотрудники питомника открыли ворота, но никто не торопился выходить на волю — зубры спокойно отдыхали. Вдруг одна взрослая самка по кличке Енгла заметила открытый проход и медленно, с остановками, принюхиваясь, двинулась к выходу. Это заметили еще несколько животных, и группа „вырвалась“ на свободу», — рассказали в сообщении.
Фото и видео Окского заповедника