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20:15, 11 февраля 2018 1 370
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Швейцарские зубры прошли карантин в Окском заповеднике. Фото и видео

Швейцарские зубры прошли карантин в Окском заповеднике. Фото и видео

Швейцарские зубры прошли карантин в Окском заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Представители Россельхознадзора и ветеринарной службы сняли 45-дневный карантин с зубров, которые приехали в питомник из Швеции 22 декабря 2017 года.

В среду, 7 февраля, состоялся «торжественный» выпуск 16 животных в большой вольер.

«Сотрудники питомника открыли ворота, но никто не торопился выходить на волю — зубры спокойно отдыхали. Вдруг одна взрослая самка по кличке Енгла заметила открытый проход и медленно, с остановками, принюхиваясь, двинулась к выходу. Это заметили еще несколько животных, и группа „вырвалась“ на свободу», — рассказали в сообщении.

Фото и видео Окского заповедника


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