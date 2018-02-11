Рязанцы убрали пустырь на месте будущего храма

Рязанцы устроили субботник на месте будущего храма в честь святой блаженной Матроны Московской. Об этом
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Вырубали и убирали ветки около 40 человек из разных концов города.
«В целом, считаем, что субботник прошел очень хорошо, но есть необходимость в его продолжении, — отметила член приходского совета Алевтина Долгова. — Всем участникам желаем помощи Божией во всех их благих начинаниях и делах!».
Отмечается, что приход храма в честь святой блаженной Матроны Московской зарегистрировали в поселке в 2015 году. Участок предоставила администрация города.
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