Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:53, 11 февраля 2018 2 777
 1    0

Рязанцы убрали пустырь на месте будущего храма

Рязанцы убрали пустырь на месте будущего храма

Рязанцы устроили субботник на месте будущего храма в честь святой блаженной Матроны Московской. Об этом сообщил сайт епархии.

Церковь построят в поселке Соколовка в районе дома № 4 по улице 1-й Прудной. Сейчас это заброшенный пустырь неподалеку от пруда.

Вырубали и убирали ветки около 40 человек из разных концов города.

«В целом, считаем, что субботник прошел очень хорошо, но есть необходимость в его продолжении, — отметила член приходского совета Алевтина Долгова. — Всем участникам желаем помощи Божией во всех их благих начинаниях и делах!».

Отмечается, что приход храма в честь святой блаженной Матроны Московской зарегистрировали в поселке в 2015 году. Участок предоставила администрация города.

Фото сайта Рязанской епархии


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:55, 11 февраля 2018
Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Подмосковье
18:30, 11 февраля 2018
В Рязанской области протестировали российский вездеход. Видео
17:06, 11 февраля 2018
До весны. Рязанцы не смогли проехать в деревню из-за нечищеных дорог. Фото
15:00, 11 февраля 2018
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
12:25, 11 февраля 2018
Федеральные СМИ рассказали о борьбе рязанских пенсионеров за дешевую курицу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 30 января 2018 23 074
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 12
14:07, 8 февраля 2018 22 423
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
10:34, 3 февраля 2018 20 720
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
14:36, 1 февраля 2018 19 700
В Рязани закроется крупный супермаркет
16:38, 31 января 2018 13 417
В рязанском минздраве прокомментировали скандальное видео из ОКБ 1
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум