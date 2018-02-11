Российский вратарь не глядя поймал шайбу в матче НХЛ. Видео

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не глядя поймал шайбу матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингс», передает «
Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар бросил шайбу с острого угла. Василевский выставил ловушку за спиной и спас ворота.
Со счетом 4:3 победила «Тампа-Бэй». Россйиского голкипера признали лучшим игроком матча.
После 55 матчей «Тампа-Бэй» с 79 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Кингс» с 65 очками занимают восьмую строчку в таблице Западной конференции.