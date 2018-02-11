Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

23:05, 11 февраля 2018 796
 0    0

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 не разрушался в воздухе

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 не разрушался в воздухе

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 не разрушился в воздухе. Двигатели лайнера работали до момента столконовения с землей, передает РБК.

«Двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, разрушение судна произошло от удара о землю», — рассказал близкий к следствию источник издания. По его словам, на месте крушения обнаружили воронку глубиной 2,5 метра, состояние двигателя и ряда других элементов позволяют сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе.

Следователи рассматривают все версии произошедшего, в том числе терракт. Однако эту версию не считают приоритетной, поскольку взрывотехники не нашли на обломках самолета частиц взрывчатых веществ, отметил собеседник РБК.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» рейса 6W703 Москва-Орск разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Фото: ГУ МЧС по Московской области


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
23:19, 11 февраля 2018
Крушение Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения
23:05, 11 февраля 2018
Разбившийся в Подмосковье Ан-148 не разрушался в воздухе
21:43, 11 февраля 2018
Появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые «потеряли» Ан-148
18:06, 11 февраля 2018
С места крушения авиалайнера в Подмосковье запустили прямую трансляцию
17:45, 11 февраля 2018
В Александро-Невском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

С 9 по 19 февраля в магазинах сети действует акция.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 30 января 2018 23 128
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 12
14:07, 8 февраля 2018 22 743
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
10:34, 3 февраля 2018 20 903
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
14:36, 1 февраля 2018 19 762
В Рязани закроется крупный супермаркет
13:07, 7 февраля 2018 13 962
Рязанская модель снялась для российского Playboy 11
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум