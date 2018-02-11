Разбившийся в Подмосковье Ан-148 не разрушался в воздухе

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 не разрушился в воздухе. Двигатели лайнера работали до момента столконовения с землей, передает
«Двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, разрушение судна произошло от удара о землю», — рассказал близкий к следствию источник издания. По его словам, на месте крушения обнаружили воронку глубиной 2,5 метра, состояние двигателя и ряда других элементов позволяют сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе.
Следователи рассматривают все версии произошедшего, в том числе терракт. Однако эту версию не считают приоритетной, поскольку взрывотехники не нашли на обломках самолета частиц взрывчатых веществ, отметил собеседник РБК.
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» рейса 6W703 Москва-Орск
Фото: ГУ МЧС по Московской области