Появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые «потеряли» Ан-148

Появилась
«Саратов-703, Москва все зовет и зовет», — говорит один из диспетчеров.
Сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
Напомним,
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Появилась
«Саратов-703, Москва все зовет и зовет», — говорит один из диспетчеров.
Сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
Напомним,
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