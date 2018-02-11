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21:43, 11 февраля 2018 1 372
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Появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые «потеряли» Ан-148

Появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые «потеряли» Ан-148

Появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые «потеряли» упавший в Подмосковье самолет. На ней слышно, как вызывают борт Ан-148, но не получают ответа.

«Саратов-703, Москва все зовет и зовет», — говорит один из диспетчеров.

Сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.

Напомним, авиалайнер, выполнявший рейс 6W703 Москва-Орск из аэропорта Домодедово, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля. На борту 71 человек, все погибли.


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