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9:44, 11 февраля 2018 2 789
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Поклонники «Игры престолов» вычислили обладателя Железного трона

Поклонники «Игры престолов» вычислили обладателя Железного трона

Поклонники «Игры престолов» вычислили, кто вероятнее всего займет Железный трон в восьмом сезоне. Один из пользователей портала Reddit посчитал количество экранных минут у основных персонажей.

Чаще всего зрители видели Джона Сноу — 5,6 часа. Всего на минуту меньше на экране был Тирион Ланнистер (337 минут). Матери Драконов Дейнерис Таргариен уделили 276 минут.

В десятку попали Санса Старк (238 минут), Серсея (236 минут), Арья (224 минуты), Джейме (199 минут), Сэм Тарли (143), а также Джорах Мормонт (142 минуты) и Теон Грейджой (136 минут).

За семь сезонов всего восемь минут было у Короля ночи.

Фанаты предполагают, что Железный трон достанется Джону Сноу: зрители видели его дольше других героев сериала.

Напомним, финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорды по просмотрам.


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