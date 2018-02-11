Поклонники «Игры престолов» вычислили обладателя Железного трона

Поклонники «Игры престолов» вычислили, кто вероятнее всего займет Железный трон в восьмом сезоне. Один из пользователей портала
Чаще всего зрители видели Джона Сноу — 5,6 часа. Всего на минуту меньше на экране был Тирион Ланнистер (337 минут). Матери Драконов Дейнерис Таргариен уделили 276 минут.
В десятку попали Санса Старк (238 минут), Серсея (236 минут), Арья (224 минуты), Джейме (199 минут), Сэм Тарли (143), а также Джорах Мормонт (142 минуты) и Теон Грейджой (136 минут).
За семь сезонов всего восемь минут было у Короля ночи.
Фанаты предполагают, что Железный трон достанется Джону Сноу: зрители видели его дольше других героев сериала.
Напомним, финал седьмого сезона «Игры престолов»