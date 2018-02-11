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8:15, 11 февраля 2018 1 370
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По купеческим традициям. Рязанская филармония пригласила горожан на Масленицу

По купеческим традициям. Рязанская филармония пригласила горожан на Масленицу

Рязанская областная филармония пригласила горожан на Масленицу. Праздник будут отвечать в соответствии с купеческими традициями. Это неслучайно: Зал камерной музыки находится в «Гостином дворе», построенном в конце XVIII века на деньги рязанских купцов. Это была первая в городе каменная постройка для торговли.

17 февраля рязанцев и туристов ждут купеческие Потешный, Обжорный и Торговый ряды. В «Обжорном ряду» заслуженный артист России, солист Рязанского хора Владимир Ивашкин и его помощники Олег Фазлеев и Станислав Ивкин дадут мастер-класс по выпеканию блинов. Гостей также научат готовить и расписывать леденцы.

В «Потешном ряду» можно будет увидеть концертные костюмы в народном стиле из запасников Рязанского хора и выставку филармонических «Масленичек». Коллектив детской студии при хоре проведет народные игры и забавы.

В «Торговом ряду» гости смогут купить керамические и глиняные изделия, чай и варенье.

В концерте принимут участие Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Попова, заслуженная артистка России Лариса Голикова, квартет русских инструментов «Парафраз», Мужской вокально-инструментальный ансамбль «Братцы-рязанцы», Елена Браткова (сопрано), детская хоровая студия Рязанского хора.


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3 дня назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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