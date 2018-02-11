По купеческим традициям. Рязанская филармония пригласила горожан на Масленицу

Рязанская областная филармония пригласила горожан на Масленицу. Праздник будут отвечать в соответствии с купеческими традициями. Это неслучайно: Зал камерной музыки находится в «Гостином дворе», построенном в конце XVIII века на деньги рязанских купцов. Это была первая в городе каменная постройка для торговли.
17 февраля рязанцев и туристов ждут купеческие Потешный, Обжорный и Торговый ряды. В «Обжорном ряду» заслуженный артист России, солист Рязанского хора Владимир Ивашкин и его помощники Олег Фазлеев и Станислав Ивкин дадут мастер-класс по выпеканию блинов. Гостей также научат готовить и расписывать леденцы.
В «Потешном ряду» можно будет увидеть концертные костюмы в народном стиле из запасников Рязанского хора и выставку филармонических «Масленичек». Коллектив детской студии при хоре проведет народные игры и забавы.
В «Торговом ряду» гости смогут купить керамические и глиняные изделия, чай и варенье.
В концерте принимут участие Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Попова, заслуженная артистка России Лариса Голикова, квартет русских инструментов «Парафраз», Мужской вокально-инструментальный ансамбль «Братцы-рязанцы», Елена Браткова (сопрано), детская хоровая студия Рязанского хора.