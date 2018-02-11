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11:48, 11 февраля 2018 1 479
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К 83-летию Окского заповедника группа Feelin’s представила новый альбом

К 83-летию Окского заповедника группа Feelin’s представила новый альбом

К 83-летию Окского заповедника группа Feelin’s и и певица Наталья Богданова представили новый альбом «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры». Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

В альбом вошли три версии песни «Журавли» на русском и английском языках, а также инструментальная музыка Геннадия Филина, объединенная темой природы и экологии.

«Журавлей» впервые исполнили на международной экологической акции 16 апреля 2008 года. С тех пор песня является гимном праздника «День журавля», которой каждую осень проводят в заповеднике.

Каждый диск дополнен буклетом о журавлях и Окском заповеднике.

Фото М. Горянцевой


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