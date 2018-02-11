К 83-летию Окского заповедника группа Feelin’s представила новый альбом

К 83-летию Окского заповедника группа Feelin’s и и певица Наталья Богданова представили новый альбом «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры». Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
В альбом вошли три версии песни «Журавли» на русском и английском языках, а также инструментальная музыка Геннадия Филина, объединенная темой природы и экологии.
«Журавлей» впервые исполнили на международной экологической акции 16 апреля 2008 года. С тех пор песня является гимном праздника «День журавля», которой каждую осень проводят в заповеднике.
Каждый диск дополнен буклетом о журавлях и Окском заповеднике.
Фото М. Горянцевой