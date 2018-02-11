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23:19, 11 февраля 2018 588
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Крушение Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения

Крушение Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения

Крушение Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения, установленную на частном доме. Запись опубликовал telegram-канал Mash.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, лайнер компании «Саратовские авиалинии» рейса 6W703 Москва-Орск разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.


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4 дня назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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