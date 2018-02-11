Крушение Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения, установленную на частном доме. Запись опубликовал telegram-канал Mash.
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, лайнер компании «Саратовские авиалинии» рейса 6W703 Москва-Орск
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Крушение Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения, установленную на частном доме. Запись опубликовал telegram-канал Mash.
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, лайнер компании «Саратовские авиалинии» рейса 6W703 Москва-Орск
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