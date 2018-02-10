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16:54, 10 февраля 2018 365
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Жительницу Спасского района осудили за незаконное получение пособия

Жительницу Спасского района осудили за незаконное получение пособия

Жительницу Спасского района осудили за предоставление ложных сведений для получения социальных выплат. Об этом сообщил сайт райсуда.

Обвиняемая предоставляла в госорганы заведомо ложные и недостоверные данные о проживании ее и ее несовершеннолетних детей в зоне с льготным социально-экономическим статусом с мая 2015 года по сентябрь 2016 года. Таким образом она незаконно получила около 300 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159.2 УК РФ, рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия подсудимой по части 3 статьи 159.2 УК РФ и учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба, наличие у нее двоих несовершеннолетних детей.

Женщину признали виновной и назначили один год условно с испытательным сроком 8 месяцев и обязал не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного госоргана.


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