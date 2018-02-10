Жительницу Спасского района осудили за незаконное получение пособия

Жительницу Спасского района осудили за предоставление ложных сведений для получения социальных выплат. Об этом сообщил сайт райсуда.
Обвиняемая предоставляла в госорганы заведомо ложные и недостоверные данные о проживании ее и ее несовершеннолетних детей в зоне с льготным социально-экономическим статусом с мая 2015 года по сентябрь 2016 года. Таким образом она незаконно получила около 300 тысяч рублей.
Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159.2 УК РФ, рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.
Суд квалифицировал действия подсудимой по части 3 статьи 159.2 УК РФ и учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба, наличие у нее двоих несовершеннолетних детей.
Женщину признали виновной и назначили один год условно с испытательным сроком 8 месяцев и обязал не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного госоргана.