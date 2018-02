В сети запустили флешмоб с собаками, которые повторяют за хозяевами

Британец спровоцировал в сети флешмоб после публикации селфи со своей собакой в Twitter . На снимках питомец будто повторяет за хозяином.

«Думаю, что моя собака — на самом деле человек, который прячется в теле животного», — написал он.

Публикация собрала более 500 тысяч лайков. Многие пользователи начали активно выкладывать аналогичные снимки.

I think my dog might actually be a human trapped in a dogs body 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/ZX62wb4nWL