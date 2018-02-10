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21:12, 10 февраля 2018 449
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В сети запустили флешмоб с собаками, которые повторяют за хозяевами

В сети запустили флешмоб с собаками, которые повторяют за хозяевами

Британец спровоцировал в сети флешмоб после публикации селфи со своей собакой в Twitter. На снимках питомец будто повторяет за хозяином.

«Думаю, что моя собака — на самом деле человек, который прячется в теле животного», — написал он.

Публикация собрала более 500 тысяч лайков. Многие пользователи начали активно выкладывать аналогичные снимки.


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3 дня назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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