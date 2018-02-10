В сети запустили флешмоб с собаками, которые повторяют за хозяевами

Британец спровоцировал в сети флешмоб после публикации селфи со своей собакой в
«Думаю, что моя собака — на самом деле человек, который прячется в теле животного», — написал он.
Публикация собрала более 500 тысяч лайков. Многие пользователи начали активно выкладывать аналогичные снимки.
I think my dog might actually be a human trapped in a dogs body 🤷🏽♂️ pic.twitter.com/ZX62wb4nWL— Liam Rice (@Li4mricee) 8 февраля 2018 г.
same pic.twitter.com/F5xtISVrUF— emilyy (@emilyy_nicolee) 9 февраля 2018 г.
8 февраля 2018 г.
I can relate. pic.twitter.com/vJBa6dWeTe— Earl Hendricks (@EarlCraig06) 9 февраля 2018 г.
My doggo loves posing for the camera 😍 pic.twitter.com/mcVuM2OX6l— Xposed💥 (@uncensored_BB11) 9 февраля 2018 г.