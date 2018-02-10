В Сапожковском районе пьяный водитель, по вине которого пассажиры получили тяжелые травмы, отделался штрафом. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
58-летний Мужчина, будучи пьяным, пошел на обгон и столкнулся с попутной машиной. В результате два его пассажира получили серьезные травмы, их госпитализировали.
Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Мужчина полностью признал вину. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики, возраст и состояние здоровья подсудимого. В итоге ему назначили штраф.