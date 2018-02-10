Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:51, 10 февраля 2018 902
 0    0

В Сапожковском районе пьяный водитель, по вине которого пассажиры получили тяжелые травмы, отделался штрафом

В Сапожковском районе пьяный водитель, по вине которого пассажиры получили тяжелые травмы, отделался штрафом

В Сапожковском районе пьяный водитель, по вине которого пассажиры получили тяжелые травмы, отделался штрафом. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

58-летний Мужчина, будучи пьяным, пошел на обгон и столкнулся с попутной машиной. В результате два его пассажира получили серьезные травмы, их госпитализировали.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мужчина полностью признал вину. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики, возраст и состояние здоровья подсудимого. В итоге ему назначили штраф.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:54, 10 февраля 2018
СМИ сообщили об уничтожении израильских самолетов в небе над Сирией
9:18, 10 февраля 2018
Семь человек погибли в результате ДТП в Красноярском крае
9:09, 10 февраля 2018
Жителя Рязанской области оштрафовали за оскорбление сотрудницы полиции
8:51, 10 февраля 2018
В Сапожковском районе пьяный водитель, по вине которого пассажиры получили тяжелые травмы, отделался штрафом
8:27, 10 февраля 2018
Ночью в Рязани загорелись три автомобиля
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 30 января 2018 22 952
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 12
14:07, 8 февраля 2018 21 417
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
10:34, 3 февраля 2018 20 433
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 13
14:36, 1 февраля 2018 19 542
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 586
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум