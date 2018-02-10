В Рязани оштрафовали 22 собственника зданий с неухоженными фасадами

В Рязани с начала года оштрафовали 22 собственника зданий с неухоженными фасадами: по 11 в Октябрьском и Советском районах города. Об этом сообщила пресс-служба
Общая сумма штрафов составила 77 тысяч рублей.
Администрация города напомнила, что в соответствии с правилами благоустройства собственники зданий обязаны надлежащим образом содержать их: своевременно ремонтировать, красить здания и их фасады, поддерживать в чистоте и исправности памятные доски, указатели улиц, номерные знаки, вывески и информационные таблички.