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21:38, 10 февраля 2018 319
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В Москве проверят работу учителя, запретившего выходить школьникам в туалет

В Москве проверят работу учителя, запретившего выходить школьникам в туалет

В московском лицее №1975 идет проверка в отношении педагога, разославшего родителям учеников «памятку», запрещающую школьникам выходить в туалет на уроке без наличия медицинской справки. Об этом передает «РИА Новости».

В «памятке» говорится, что ученикам запрещено уходить с урока раньше без письменного согласия родителей и ходить в туалет на занятиях без наличия медсправки о здоровье.

«Памятка» неправомочна, и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством", — прокомментировала агентству директор лицея Валентина Сетежева."Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана и подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится", — отметила собеседница.


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2 дня назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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