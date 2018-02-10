В Москве проверят работу учителя, запретившего выходить школьникам в туалет

В московском лицее №1975 идет проверка в отношении педагога, разославшего родителям учеников «памятку»,
В «памятке» говорится, что ученикам запрещено уходить с урока раньше без письменного согласия родителей и ходить в туалет на занятиях без наличия медсправки о здоровье.
«Памятка» неправомочна, и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством", — прокомментировала агентству директор лицея Валентина Сетежева."Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана и подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится", — отметила собеседница.