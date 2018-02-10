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11:59, 10 февраля 2018 744
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Умер актер из «Карточного домика»

Умер актер из «Карточного домика»

Американский актер Рег Э. Кэти скончался на 60-м году жизни. В последнее время он боролся с раком, сообщает Variety.

Актер начал свою карьеру в 1984 году с телефильма A Doctor’s Story, играл во множестве сериалов. В 2015-м году получил премию Эмми в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за роль хозяина забегаловки Фредди Хайэса в сериале «Карточный домик».

«Карточный домик» (House of Cards) — американский телесериал в жанре политического триллера, рассказывающий о взлетах и падениях амбициозного политика Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спэйси.


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