Умер актер из «Карточного домика»

Американский актер Рег Э. Кэти скончался на 60-м году жизни. В последнее время он боролся с раком, сообщает
Актер начал свою карьеру в 1984 году с телефильма A Doctor’s Story, играл во множестве сериалов. В 2015-м году получил премию Эмми в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за роль хозяина забегаловки Фредди Хайэса в сериале «Карточный домик».
«Карточный домик» (House of Cards) — американский телесериал в жанре политического триллера, рассказывающий о взлетах и падениях амбициозного политика Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спэйси.