СМИ сообщили об уничтожении израильских самолетов в небе над Сирией

Сирийские средства ПВО сбили несколько самолетов ВВС Израиля, атаковавших базу в центральной части Сирии. Об этом сообщили источники информагентства SANA, передает «
Подробностей произошедшего нет, уточняется лишь, что «акт агрессии» со стороны Израиля произошел сегодня утром. В ответ сирийские военные подбили «более одного» самолета.
При этом в Израиле этим утром разбился истребитель F-16. По информации местного издания Haaretz, самолет подбили над Сирией, но он смог дотянуть до своей территории. Оба пилота успешно катапультировались.
Минувшей ночью в воздушном пространстве Израиля засекли иранский беспилотник. В ответ израильские ВВС атаковали «иранские цели в Сирии».
Позже израильские военные признали потерю F-16. «Зенитные ракеты были выпущены по самолётам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину. Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения», — сообщила пресс-служба израильской армии.