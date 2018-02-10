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10:54, 10 февраля 2018 699
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СМИ сообщили об уничтожении израильских самолетов в небе над Сирией

СМИ сообщили об уничтожении израильских самолетов в небе над Сирией

Фото: Pixabay.com

Сирийские средства ПВО сбили несколько самолетов ВВС Израиля, атаковавших базу в центральной части Сирии. Об этом сообщили источники информагентства SANA, передает «Интерфакс».

Подробностей произошедшего нет, уточняется лишь, что «акт агрессии» со стороны Израиля произошел сегодня утром. В ответ сирийские военные подбили «более одного» самолета.

При этом в Израиле этим утром разбился истребитель F-16. По информации местного издания Haaretz, самолет подбили над Сирией, но он смог дотянуть до своей территории. Оба пилота успешно катапультировались.

Минувшей ночью в воздушном пространстве Израиля засекли иранский беспилотник. В ответ израильские ВВС атаковали «иранские цели в Сирии».

Позже израильские военные признали потерю F-16. «Зенитные ракеты были выпущены по самолётам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину. Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения», — сообщила пресс-служба израильской армии.


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