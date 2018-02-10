Рязанский облсуд не позволил отложить ремонт дороги в Скопинском районе

Рязанский областной суд оставил в силе решение Скопинского райсуда, который отказал администрации Успенского сельского поселения в отсрочке ремонта дороги.
В апреле 2017 года суд обязал муниципалитет обязали отремонтировать участок дороги, находящейся близ села Лопатино Скопинского района. Администрация, ссылаясь на нехватку денег, попросила отсрочить исполнение до 1 декабря 2017 года. Суд пошел навстречу и предоставил ее.
В ноябре история повторилась, но в этот раз суд отказался давать еще времени на ремонт.
Тогда администрация попыталась оспорить решение в облсуде, но он в апеляции отказал.