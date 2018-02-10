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17:49, 10 февраля 2018 538
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На платформе GitHub опубликовали исходный код загрузчика iOS

На платформе GitHub опубликовали исходный код загрузчика iOS

На GitHub опубликовали исходный код, который якобы является кодом программы iBoot — одной из основных для устройств на iOS. Код относится к устаревшей версии iOS 9, но его части могут использоваться и в iOS 11, передает vc.ru.

iBoot отвечает за доверенную загрузку операционной системы, эта программа запускается одной из первых при включении iPhone. Задача iBoot — проверить, имеет ли ядро необходимые подписи Apple, перед тем, как передать ему управление устройством.

Отмечается, что компания не открывает данные кода. самые крупные выплаты по программе поощрения Apple предлагает за найденные в процессе загрузки уязвимости.

После публикации компания потребовала у GitHub удалить запись, заявив, что она содержит запатентованную Apple информацию, а сама запись нарушает авторские права производителя iPhone.

Позже Apple заявила, что распространение исходного кода загрузчика не создает угроз безопасности пользователей продуктов компании. Также выяснилось, что утечка произошла по вине стажера, который выкрал код для своих друзей, занимающихся джейлбрейком iOS.


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