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17:32, 10 февраля 2018 697
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МЧС замерило толщину льда на рязанских водоемах

МЧС замерило толщину льда на рязанских водоемах

В Рязанской области замерили толщину льда на водоемах. Отчет опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Всего сделали замеры на 48 водоемах. Отмечатеся, что безопасным для перехода отдельных пешеходов является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.

Кататься на коньках разрешается на водоемах с толщиной льда не менее 12 см, а при массовом катании — не менее 25 см.

Толщина льда на водоемах составляет:

  • Рязань: карьер Борки-1 (15-19 см), карьер Борки-2 (15-19 см), карьер Борки-3 (15-19 см), затон Борковской (15-19 см);
  • ​Рязанский район: озеро Старая Тишь (15-19 см), озеро Долгое (15-19 см), озеро Казарское (15-19 см), Солотчинская старица (15-19 см), озеро Велье (15-19 см), озеро Селянское (15-19 см), озеро Маринка (15-19 см), затон Дядковский (15-19 см);
  • Рыбновский район: озеро Прыщино (15-19 см);
  • Пронский район: Пронское водохранилище (5-10 см);
  • Касимовский район: старица Перьинская (10-12 см), старица Ока Ибедрус (10-12 см), старица Поповская (15-17 см), затон Пет (15-17 см), затон Тащенский (15-17 см), затон Рубецкое (15-17 см), старица Ока (10-12 см), затон Ситниковский (15-17 см), Ока (10-12 см);
  • Клепиковский район: озеро Белое (20 см), Пра (10-12 см), озеро Великое (20 см);
  • Сасовский район: озеро Барское (15-20 см), озеро Черное (15-20 см), затон Ушаковский (15-20 см);
  • Спасский район: озеро Сельное (15-20 см), озеро Развань (15-20 см), озеро Петровическое (15-20 см), озеро Лакаш (15-20 см), старица Киструсская (10-12 см), озеро Долгое (15-20 см), затон Спасский (15-20 см), озеро Большое (15-20 см), озеро Глубокое (15-20 см), озеро Уродовское (15-20 см), озеро Лужное (15-20 см), озеро Студенец (15-20 см), озеро Боброво (15-20 см);
  • Шиловский район: затон Чернышиха (17-20 см), затон Дубровский (20 см), старица Ниверха (14-18 см), старица Ока рукав Ключ (16 см), река Пара (18-20 см), затон Курово (20 см).

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