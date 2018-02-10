Стабильная зима. Прогноз погоды в Рязани на вторую рабочую неделю февраля

Во вторую рабочую неделю февраля в Рязани сохранится погода с минусовыми температурами и снегом. Прогноз опубликован на сайте
В ночь на понедельник, 12 февраля, столбики термометров опустятся до -12 градусов, днем воздух прогреется до -7, облачно возможен небольшой снег. Во вторник, 13 февраля, немного похолодает: до -14 ночью и -9 днем, небо снова затянут облака, пройдет небольшой снег. В среду, 14 февраля, погода не изменится, а в четверг незначительно потеплеет: до -11 ночью и -5 днем, ночью пройдет снег, днем же осадки не ожидаются.
В последний день рабочей недели, 15 февраля, температура воздуха практически не изменится: до -10 ночью и -4 днем. Возможен небольшой снег днем и более обильные осадки ночью.