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13:28, 10 февраля 2018 5 499
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Губернатор дал старт главному забегу рязанской «Лыжни России». Фоторепортаж

Губернатор дал старт главному забегу рязанской «Лыжни России». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Более двадцати тысяч жителей рязанской области вышли на 36-ю «Лыжню России». Центральный забег прошел в поселке Варские в субботу, 10 февраля. В нем приняли участие более пяти тысяч человек. Старт гонке дал губернатор Николай Любимов.

Он пожелал успехов всем участникам и отметил, что воля к победе у рязанцев должна быть так же сильна, как и у спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Корее.

«Это здорово, людей очень много пришло. Люди занимаются физкультурой, здоровьем, хотят быть первыми. Я уверен, что это будет очень знаково для Рязанской области в последствии, тем более сейчас, когда на Олимпиаде наши спортсмены подвергаются определенному давлению. Мы можем всему миру показать, что Россия спортивная страна, а Рязанская область еще более спортивная, чем вся Россия», — заявил глава региона.

Отметим, что сам Любимов на лыжню так и не вышел.


© RZN.info

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