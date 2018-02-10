Губернатор дал старт главному забегу рязанской «Лыжни России». Фоторепортаж

Более двадцати тысяч жителей рязанской области вышли на 36-ю «Лыжню России». Центральный забег прошел в поселке Варские в субботу, 10 февраля. В нем приняли участие более пяти тысяч человек. Старт гонке дал губернатор Николай Любимов.
Он пожелал успехов всем участникам и отметил, что воля к победе у рязанцев должна быть так же сильна, как и у спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Корее.
«Это здорово, людей очень много пришло. Люди занимаются физкультурой, здоровьем, хотят быть первыми. Я уверен, что это будет очень знаково для Рязанской области в последствии, тем более сейчас, когда на Олимпиаде наши спортсмены подвергаются определенному давлению. Мы можем всему миру показать, что Россия спортивная страна, а Рязанская область еще более спортивная, чем вся Россия», — заявил глава региона.
Отметим, что сам Любимов на лыжню так и не вышел.