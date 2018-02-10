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16:32, 10 февраля 2018 295
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Горожане снова отметят день рождения рязанского джаза

Горожане снова отметят день рождения рязанского джаза

В четверг, 15 февраля, в 18:30 в МКЦ пройдет концерт, посвященный дню рождения рязанского джаза. Праздник приурочен к дню рождения рязанского саксофониста и джазового организатора Александра Семячкина.

Семячкина считают «отцом» рязанского джаза. Он практически в одиночку организовал и провел в городе несколько международных фестивалей, огромное количество концертов, руководил профессиональным джазовым биг-бэндом. Несколько лет с ним играли два нынешних участника группы Feelin’s Константин Панкратов и Геннадий Филин. Семячкин умер 1 июня 2017 года. В последние годы Александр Семячкин жил в Санкт-Петербурге, где руководил собственным биг-бэндом.

В концерте 15 февраля примут участие проект «Transformer» Станислава Глушенкова, группа Feelin’s Геннадия Филина, Элла Хрусталева и вокальный квартет Мама Jazz, DixieLight Band Дмитрия Климанова, NiMo Project Duo Николая Моро. С группой Feelin’s также выступят воспитанники детского музыкального театра «Созвездие добра». Откроет концерт биг-бэнд МКЦ под управлением Владимира Ермакова.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе Муниципального культурного центра.


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