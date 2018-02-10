Горожане снова отметят день рождения рязанского джаза

В четверг, 15 февраля, в 18:30 в МКЦ пройдет концерт, посвященный дню рождения рязанского джаза. Праздник приурочен к дню рождения рязанского саксофониста и джазового организатора Александра Семячкина.
Семячкина считают «отцом» рязанского джаза. Он практически в одиночку организовал и провел в городе несколько международных фестивалей, огромное количество концертов, руководил профессиональным джазовым биг-бэндом. Несколько лет с ним играли два нынешних участника группы Feelin’s Константин Панкратов и Геннадий Филин. Семячкин
В концерте 15 февраля примут участие проект «Transformer» Станислава Глушенкова, группа Feelin’s Геннадия Филина, Элла Хрусталева и вокальный квартет Мама Jazz, DixieLight Band Дмитрия Климанова, NiMo Project Duo Николая Моро. С группой Feelin’s также выступят воспитанники детского музыкального театра «Созвездие добра». Откроет концерт биг-бэнд МКЦ под управлением Владимира Ермакова.
Билеты на концерт можно приобрести в кассе Муниципального культурного центра.