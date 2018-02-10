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11:35, 10 февраля 2018 735
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Фильм, созданный при содействии рязанского митрополита, показали в Лондоне

Фильм, созданный при содействии рязанского митрополита, показали в Лондоне

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Документальный фильм «Святыни Кремля» показали в посольстве России в Лондоне. Картина создана при содействии митрополита Рязанского и Михайловского Марка, коменданта московского Кремля Сергея Хлебникова и советника директора ФСО Сергея Девятова, передает агентство «РИА Новости».

10-серийный фильм повествует об истории и секретах московского кремля. Он раскрывает множество материалов, которых ранее никогда не показывали: фотографий, карт, схем и документов из исторических музеев и архивов Кремля.

Фильм рассказывает о самых известных, в большинстве своем малодоступных, архитектурных сооружениях главной правительственной резиденции России.


© RZN.info

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Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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