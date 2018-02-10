Фильм, созданный при содействии рязанского митрополита, показали в Лондоне

Документальный фильм «Святыни Кремля» показали в посольстве России в Лондоне. Картина создана при содействии митрополита Рязанского и Михайловского Марка, коменданта московского Кремля Сергея Хлебникова и советника директора ФСО Сергея Девятова, передает агентство «
10-серийный фильм повествует об истории и секретах московского кремля. Он раскрывает множество материалов, которых ранее никогда не показывали: фотографий, карт, схем и документов из исторических музеев и архивов Кремля.
Фильм рассказывает о самых известных, в большинстве своем малодоступных, архитектурных сооружениях главной правительственной резиденции России.