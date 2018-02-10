Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:13, 10 февраля 2018 675
 0    0

Будущие кинологи взяли шефство над собачьим приютом в Рязанском районе

Будущие кинологи взяли шефство над собачьим приютом в Рязанском районе

Студенты 2 и 3 курса специальности «кинология» Рязанского колледжа имени Героя Советского союза Комарова взяли шефство над собачьим приютом в «Путь домой» в Полянах. Об этом пишет ИД «Пресса».

С начала 2018 года они во время учебной практики регулярно приезжают в приют, гуляют с собаками, водят их на поводках, разговаривают и приучают к обществу человека. Многие потом возвращаются к псам и в свободное время.

«Началось все с того, что один студент колледжа взял у нас на передержку щенка. Он рассказал о приюте преподавателям, и теперь сюда приезжают волонтеры два, а то и три раза в неделю. Ребята очень старательные и добрые, к собакам относятся с огромной заботой и даже начали потихоньку их дрессировать. Многие наши питомцы раньше боялись людей, а теперь спокойно ходят на поводках. Это огромный прогресс! Студенты приезжают часа на два-три, а некоторые даже остаются помочь с уходом за животными», — рассказала создательница приюта Татьяна Медведева.

Преподаватель кинологии Юрий Орлянский отметил, что планирует помогать студентам с адаптацией собак.

«Ребята получают практический опыт. Животные там непростые, с поломанными судьбами, и для студентов очень важно общение именно с такими „трудными“ псами, а не домашними благовоспитанными собачками. Должен сказать, и парням, и девушкам очень интересно, и я безмерно рад, что они относятся к своей будущей профессии с любовью, видя в животных не только заработок, но и друзей, нуждающихся в заботе, защите и нежности», — сказал он.

Фото ИД «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:13, 10 февраля 2018
В Рязанской области мужчину осудили за оскорбление полицейских
19:36, 10 февраля 2018
Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчане
19:13, 10 февраля 2018
Будущие кинологи взяли шефство над собачьим приютом в Рязанском районе
18:34, 10 февраля 2018
Рязанская фирма пользовалась котельной без лицензии
16:54, 10 февраля 2018
Жительницу Спасского района осудили за незаконное получение пособия
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 30 января 2018 22 961
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 12
14:07, 8 февраля 2018 21 537
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
10:34, 3 февраля 2018 20 449
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 13
14:36, 1 февраля 2018 19 557
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 592
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум