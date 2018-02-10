Будущие кинологи взяли шефство над собачьим приютом в Рязанском районе

Студенты 2 и 3 курса специальности «кинология» Рязанского колледжа имени Героя Советского союза Комарова взяли шефство над собачьим приютом в «Путь домой» в Полянах. Об этом пишет ИД « Пресса ».

С начала 2018 года они во время учебной практики регулярно приезжают в приют, гуляют с собаками, водят их на поводках, разговаривают и приучают к обществу человека. Многие потом возвращаются к псам и в свободное время.

«Началось все с того, что один студент колледжа взял у нас на передержку щенка. Он рассказал о приюте преподавателям, и теперь сюда приезжают волонтеры два, а то и три раза в неделю. Ребята очень старательные и добрые, к собакам относятся с огромной заботой и даже начали потихоньку их дрессировать. Многие наши питомцы раньше боялись людей, а теперь спокойно ходят на поводках. Это огромный прогресс! Студенты приезжают часа на два-три, а некоторые даже остаются помочь с уходом за животными», — рассказала создательница приюта Татьяна Медведева.

Преподаватель кинологии Юрий Орлянский отметил, что планирует помогать студентам с адаптацией собак.

«Ребята получают практический опыт. Животные там непростые, с поломанными судьбами, и для студентов очень важно общение именно с такими „трудными“ псами, а не домашними благовоспитанными собачками. Должен сказать, и парням, и девушкам очень интересно, и я безмерно рад, что они относятся к своей будущей профессии с любовью, видя в животных не только заработок, но и друзей, нуждающихся в заботе, защите и нежности», — сказал он.

Фото ИД «Пресса»