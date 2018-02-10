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10:06, 10 февраля 2018 2 371
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Болельщик из США развернул российский флаг на открытии Олимпиады

Болельщик из США развернул российский флаг на открытии Олимпиады

Болельщик из США развернул российский флаг на открытии зимней Олимпиады в Пхенчхане. Таким способом Филип Вахуда из Окленда решил поддержать спортсменов, которых не допустили на Игры, передает RT.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец.

Напомним, конькобежец Виктор Ан и биатлонист Антон Шипулин не вошли в число спортсменов из России, приглашенных на Олимпиаду-2018.


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