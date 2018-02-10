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19:36, 10 февраля 2018 2 430
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Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчане

Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчане

Американский болельщик Филип Вахуда принес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчане. Он пояснил, что решил поддержать спортсменов, которых не допустили до соревнований, передает RT.

«Они четыре года тренировалась, готовились представить свою страну на Играх, но их лишили такой возможности. Мне хотелось, чтобы они чувствовали себя как дома, показать, что они со всеми равных. Ведь Олимпиада для всех», — сказал американец. Он добавил, что ему хотелось выразить солидарность и «оставить политику в стороне».

«Нет сомнений в том, что они чистые, но их наказывают за возможные проступки других людей. Я против коллективной ответственности. Если эти олимпийцы чистые, они должны иметь возможность выступать за свою страну», — рассказал он. Напомним, российские спортсмены выступают на Играх-2018 под нейтральным флагом.


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