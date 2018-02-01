Жителя Ряжского района приговорили к исправительным работам за кражу трех коров. Об этом сообщил сайт райсуда.
Мужчина украл одну корову стоимостью более 42 тыс рублей, после чего скрылся и «распорядился похищенным по своему усмотрению», причинив владельцу значительный ущерб.
Позже он украл у того же хозяина еще двух коров общей стоимостью более 43 тыс рублей.
Злоумышленника обвинили по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.
Суд признал его виновным и назначил два года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также удовлетворили иск о возмещении причиненного имущественного вреда и взыскании судебных расходов.