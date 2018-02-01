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11:52, 1 февраля 2018 438
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Жителя Ряжского района приговорили к исправительным работам за кражу трех коров 1

Жителя Ряжского района приговорили к исправительным работам за кражу трех коров

Жителя Ряжского района приговорили к исправительным работам за кражу трех коров. Об этом сообщил сайт райсуда.

Мужчина украл одну корову стоимостью более 42 тыс рублей, после чего скрылся и «распорядился похищенным по своему усмотрению», причинив владельцу значительный ущерб.

Позже он украл у того же хозяина еще двух коров общей стоимостью более 43 тыс рублей.

Злоумышленника обвинили по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Суд признал его виновным и назначил два года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также удовлетворили иск о возмещении причиненного имущественного вреда и взыскании судебных расходов.


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