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11:56, 1 февраля 2018 752
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Житель Спас-Клепиков сломал ногу, выпрыгнув из горящего дома

Житель Спас-Клепиков сломал ногу, выпрыгнув из горящего дома

Житель Спас-Клепиков Рязанской области сломал ногу, выпрыгнув из горящего дома. Об этом пишет издательство «Пресса».

В сообщении отметили, что житель дома пытался справиться с огнем своими силами, а когда понял, что не справится, позвонил в пожарную службу.

«Улица узкая, двум машинам не разъехаться, да к тому же не была расчищена, пожарные гидранты занесены снегом, пока до них добрались, драгоценное время было упущено. Тушили пожар пять машин», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности района Евгений Маркин.

Напомним, вечером в среду, 31 января, в Спас-Клепиках на улице Таманского сгорел двухквартирный деревянный дом.

Фото ИД «Пресса»


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