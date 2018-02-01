Житель Спас-Клепиков сломал ногу, выпрыгнув из горящего дома

Житель Спас-Клепиков Рязанской области сломал ногу, выпрыгнув из горящего дома. Об этом пишет издательство «
В сообщении отметили, что житель дома пытался справиться с огнем своими силами, а когда понял, что не справится, позвонил в пожарную службу.
«Улица узкая, двум машинам не разъехаться, да к тому же не была расчищена, пожарные гидранты занесены снегом, пока до них добрались, драгоценное время было упущено. Тушили пожар пять машин», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности района Евгений Маркин.
Напомним, вечером в среду, 31 января, в Спас-Клепиках на улице Таманского
Фото ИД «Пресса»