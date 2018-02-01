За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли около трех тысяч кубометров снега. Об этом сообщил
В ночь с 31 января на 1 февраля уборка снега прошла на улицах Ленина, Полонского, Николодворянской, Радищева, Свободы, Соборной, Новослободской, Почтовой, Краснорядской, Вокзальной, Семинарской, Дзержинского, Горького, Праволыбедской, Окском шоссе, площадях Ленина, и Соборной.
Снег вывозили более 80 единиц техники: 35 самосвалов, 17 погрузчиков, 3 трактора, 3 грейдера, 20 пескоразбрасывателей.
В уборке тротуаров и остановок поучаствовали около сотни рабочих.
Всего с начала сезона с рязанских улиц вывезли около 42 тыс кубометров снега.