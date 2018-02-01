В жилом доме в Песочне незаконно продавали спиртное. Видео

Полиция пресекла незаконную продажу спиртного в квартире в многоэтажке на улице Тимакова. Об этом сообщила
Жильцы дома сообщили, что в одной из квартир в их доме торгуют спиртным. Рязанцев беспокоили нетрезвые клиенты, появлявшиеся в подъезде.
Ранее полиция уже привлекала хозяйку квартиры к административной ответственности за незаконную продажу спиртного и назначала ей штрафы.
Во время проверки в доме женщины нашли бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Всего изъяли 22 литра спирта.
В отношении нарушительницы составили административной протокол по статье 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная продажа алкогольной продукции или спиртосодержащей жидкости физическим лицом). Рязанке грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Полиция попросила горожан сообщать о местах незаконной торговли спиртным по номеру 02.