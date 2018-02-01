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9:43, 1 февраля 2018 888
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В Рязанском районе начался отлов бездомных собак

В Рязанском районе начался отлов бездомных собак

В Полянах начали отлавливать бродячих собак. Об этом пишет ИД «Пресса».

Акция проводится уже не впервые. Как подчеркнула глава Полянского сельского поселения Жанна Ташнов собак в Полянах отлавливают «едва ли не ежемесячно».

«Они же мигрируют, — пояснила Ташнова. — Стоит одной стае освободить территорию, как туда тут же приходит другая. Отловим мы собак в Полянах, а на следующий день новые из соседних сел набегут».

Всего отловили 19 взрослых собак и щенков. По словам Ташновой, «охотники действовали очень гуманно»: подзывали, подкармливали псов и аккуратно сажали их в клетки.

«Их отправят в приют и будут пристраивать в добрые руки, — отметила Ташнова. — К сожалению, закрывать глаза на проблему бродячих животных нельзя — у нас уже были случаи нападения на детей. Но, как известно, «собака бывает кусачей только от жизни собачьей».

Фото ИД «Пресса»


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