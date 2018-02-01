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15:25, 1 февраля 2018 6 194
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В Рязани участились ДТП из-за неубранных дорог — ГИБДД 1

В Рязани участились ДТП из-за неубранных дорог — ГИБДД

В Рязани участились ДТП из-за неубранных дорог. Об этом сообщили на сайте регионального ГИБДД.

В сообщении отметили, что «неблагоприятная дорожная обстановка» сложилась из-за плохих погодных условий.

За 29 и 30 января произошло 12 аварий, в результате которых погибло пять человек и 13 человек получили травмы. В регионе произошло 65 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Сопутствующим фактором этих происшествий могло послужить выпадение большого количества осадков, несвоевременная уборка снега и обработка дороги специальными реагентами.

Так, во вторник, 30 января, в Михайловском районе при столкновении фуры и двух иномарок погибло два человека. Сопутствующим фактором ДТП стало нахождение на проезжей части, так называемой, «снежной каши», под которой образовался лед.

В понедельник, 29 января, в Рязани на улице Дзержинского произошел наезд на пешехода. «При этом на данном участке дороги, на проезжей части и на пешеходном переходе лежит неубранный снег, дорога не обработана реагентами — это могло послужить факторами, сопутствующими созданию аварийной ситуации», — отметили в сообщении.

Кроме того, произошло два столкновения в Пронском и Рязанском районах, в результате которых пострадали три человека. В этих случаях проезжая часть дороги также не была своевременно обработана специальными реагентами, поэтому на дороге образовалась гололедица.


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Подводные камни беспроцентной рассрочки

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Можно ли на самом деле оформить кредит без процентов, не переплачивая ни рубля?

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