В Рязани участились ДТП из-за неубранных дорог. Об этом сообщили на сайте регионального
В сообщении отметили, что «неблагоприятная дорожная обстановка» сложилась из-за плохих погодных условий.
За 29 и 30 января произошло 12 аварий, в результате которых погибло пять человек и 13 человек получили травмы. В регионе произошло 65 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.
Сопутствующим фактором этих происшествий могло послужить выпадение большого количества осадков, несвоевременная уборка снега и обработка дороги специальными реагентами.
Так, во вторник, 30 января, в Михайловском районе при
В понедельник, 29 января, в Рязани на улице Дзержинского произошел наезд на пешехода. «При этом на данном участке дороги, на проезжей части и на пешеходном переходе лежит неубранный снег, дорога не обработана реагентами — это могло послужить факторами, сопутствующими созданию аварийной ситуации», — отметили в сообщении.
Кроме того, произошло два столкновения в Пронском и Рязанском районах, в результате которых пострадали три человека. В этих случаях проезжая часть дороги также не была своевременно обработана специальными реагентами, поэтому на дороге образовалась гололедица.