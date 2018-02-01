В Рязани подорожали овощи и подешевели яйца. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала морковь — на 6,8% (до 19,38 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил
Также увеличилась стоимость лука — на 3,2% (до 18,78 рубля за килограмм), капусты — на 2,9% (до 102,9 рубля за килограмм) и картофель — на 2% (до 19,96 рубля за килограмм).
Вновь значительно подешевели огурцы — на 2,9% (до 137,77 рубля за килограмм) и яйца— на 1,5% (до 49,88 за десяток).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,62 рубля за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- карамель — 193,65 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 40,16 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 59,35 рубля за литр;
- печенье — 113,62 рубля за килограмм;
- морковь;
- творог — 223,92 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.