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14:49, 1 февраля 2018 921
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В Рязани подорожали овощи и подешевели яйца. Мониторинг цен

В Рязани подорожали овощи и подешевели яйца. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала морковь — на 6,8% (до 19,38 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Также увеличилась стоимость лука — на 3,2% (до 18,78 рубля за килограмм), капусты — на 2,9% (до 102,9 рубля за килограмм) и картофель — на 2% (до 19,96 рубля за килограмм).

Вновь значительно подешевели огурцы — на 2,9% (до 137,77 рубля за килограмм) и яйца— на 1,5% (до 49,88 за десяток).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,62 рубля за килограмм. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • карамель — 193,65 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 40,16 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 59,35 рубля за литр;
  • печенье — 113,62 рубля за килограмм;
  • морковь;
  • творог — 223,92 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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