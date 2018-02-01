В Рязани открыли интернет-магазин компании KDV

В Рязани открыли
Производитель решил открыть онлайн-продажи, чтобы «максимально приблизить свою продукцию к потребителям и предлагать покупателям максимально полный ассортимент (не менее 400 товаров), а также продавать продукцию собственного производства напрямую».
В интернет-магазине рязанцы могут приобрести снеки, вафли, печенья, крекеры, шоколадки, мармелад, зефир, семечки, сухарики, мясо, сушеные морепродукты, чипсы и другие товары.
Онлайн-площадка будет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, для которых предусмотрены специальные условия. «Поскольку производитель продает свою продукцию напрямую, цены на онлайн-площадке ниже розничных. Среди других преимуществ: оплата при получении, доставка хоть в офис, хоть домой бесплатная. Сейчас интернет-магазин обслуживает только покупателей из Кемерово и Рязани, но не за горами расширение регионов доставки», — пояснили в KDV.
Отмечается, что в перспективе интернет-магазин начнет работать во многих городах России. «Какой будет доля онлайн-канала, покажет рынок и, как минимум, год работы. Как показывает практика других производителей продуктов питания и кондитерских изделий, от общего объема продаж доля интернет-продаж через год-два после старта может составлять 2-3%", — рассказали в компании.
По данным аналитиков, в 2018 году рост интернет-продаж сохранит темпы 2017 года и составит не менее 20-25%.
Справка
KDV — крупнейший в России производитель кондитерских изделий и снеков. Компания производит продукцию торговых марок: «Яшкино», «Бабкины семечки», «Ozera», «Ореховичи» и «Фруктовичи», «Кириешик», «Бонди», «Чипсоны», «Хрустящий картофель» и других.