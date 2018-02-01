В Рязани начали демонтировать главную елку

В четверг, 1 января, на площади Победы в Рязани начали демонтировать елку.
Напомним, к Новому году в Рязани
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В четверг, 1 января, на площади Победы в Рязани начали демонтировать елку.
Напомним, к Новому году в Рязани
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RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.