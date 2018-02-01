В Нижнем Новгороде ликвидировали члена ИГ, готовившего теракт

В Нижнем Новгороде уничтожили члена группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом передает «
Террорист оказался уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, он готовил нападение в день выборов президента России.
Боевик оказал силовикам вооруженное сопротивление при задержании, его ликвидировали.
У преступника нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.
По факту подготовки теракта возбудили уголовное дело.
Фото Wikipedia