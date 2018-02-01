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10:50, 1 февраля 2018 905
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В Нижнем Новгороде ликвидировали члена ИГ, готовившего теракт

В Нижнем Новгороде ликвидировали члена ИГ, готовившего теракт

В Нижнем Новгороде уничтожили члена группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом передает «РИА Новости».

Террорист оказался уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, он готовил нападение в день выборов президента России.

Боевик оказал силовикам вооруженное сопротивление при задержании, его ликвидировали.

У преступника нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По факту подготовки теракта возбудили уголовное дело.

Фото Wikipedia


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