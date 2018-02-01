В Клепиковской деревне объявили карантин по бешенству животных

В Рязанской области объявили очередной карантин по бешенству животных. Постановление губернатора официально опубликовано во вторник, 30 января.
Ограничительные меры в деревне Иванисово Молькинского сельского поселения будут действовать по 30 марта. Под них попал частный дом №18.
Зоной заболевания объявили всю деревню. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома и постройки, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.