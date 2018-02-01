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17:14, 1 февраля 2018 833
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В Клепиковской деревне объявили карантин по бешенству животных

В Клепиковской деревне объявили карантин по бешенству животных

В Рязанской области объявили очередной карантин по бешенству животных. Постановление губернатора официально опубликовано во вторник, 30 января.

Ограничительные меры в деревне Иванисово Молькинского сельского поселения будут действовать по 30 марта. Под них попал частный дом №18.

Зоной заболевания объявили всю деревню. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома и постройки, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.

Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.


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