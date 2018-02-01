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11:51, 1 февраля 2018 633
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Суд отменил пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады

Суд отменил пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушения антидопинговых правил. Информацию опубликовали на сайте суда.

Международный олимпийский комитет отстранил их по итогам расследования комиссии МОК, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS указанные спортсмены могут войти в список участников Олимпиады 2018 года, которая пройдет с 9 по 25 февраля.


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