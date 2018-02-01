Суд отменил пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушения антидопинговых правил. Информацию опубликовали на
Международный олимпийский комитет отстранил их по итогам расследования комиссии МОК, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS указанные спортсмены могут войти в список участников Олимпиады 2018 года, которая пройдет с 9 по 25 февраля.