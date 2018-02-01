Синоптики предсказали мороз и снегопады в предстоящие выходные

Синоптики рассказали о погоде в ЦФО в пятницу и предстоящие выходные. Прогноз опубликовали на сайте «
С раннего утра пятницы, 2 февраля, в центральных регионах пойдут снегопады — за трое суток ожидается 60% месячной нормы осадков. На дорогах снежные заносы, метели с ухудшением видимости.
Температура к выходным повысится до околонулевых отметок. Однако в воскресенье, 4 февраля, начнутся морозы — температура понизится до -4, -9 градусов, а 5 февраля столбики термометров пересекут отметку -10 градусов.
Синоптики отметили, что по погоде 1 февраля можно судить о том, какая будет погода весь месяц. «Яркое солнце предвещает раннюю весну», — говорится в сообщении.