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10:09, 1 февраля 2018 1 528
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Синоптики предсказали мороз и снегопады в предстоящие выходные

Синоптики предсказали мороз и снегопады в предстоящие выходные

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Синоптики рассказали о погоде в ЦФО в пятницу и предстоящие выходные. Прогноз опубликовали на сайте «Метеовести».

С раннего утра пятницы, 2 февраля, в центральных регионах пойдут снегопады — за трое суток ожидается 60% месячной нормы осадков. На дорогах снежные заносы, метели с ухудшением видимости.

Температура к выходным повысится до околонулевых отметок. Однако в воскресенье, 4 февраля, начнутся морозы — температура понизится до -4, -9 градусов, а 5 февраля столбики термометров пересекут отметку -10 градусов.

Синоптики отметили, что по погоде 1 февраля можно судить о том, какая будет погода весь месяц. «Яркое солнце предвещает раннюю весну», — говорится в сообщении.


© RZN.info

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