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13:28, 1 февраля 2018 972

Рязанский кожевенный завод посетил вице-президент ТПП России

Рязанский кожевенный завод посетил вице-президент ТПП России

В Рязанской областной думе обсудили вопросы поддержки промышленных предприятий. Совещание на тему «Как получить поддержку в Фонде развития промышленности» прошло во вторник, 30 января, сообщили на сайте Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).

Встреча прошла накануне Госсовета России по вопросу «О развитии промышленного потенциала регионов Российской Федерации». В качестве модератора совещания выступила президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

На совещании присутствовал вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он отметил, что за прошедшие два года палата рекомендовала 173 проекта из 51 региона России, три из которых из Рязанской области. В их числе инновационный проект АО «Русская кожа» (входит в состав ФПК «Инвест») по производству натуральных автомобильных кож высокого качества, на реализацию которого Фонд развития промышленности выделил 190 млн рублей. В настоящий момент производство уже запущено.

Кроме того, Дмитрий Курочкин, Татьяна Гусева и начальник управления региональной политики ФРП Владимир Боргардт лично посетили АО «Русская кожа», где ознакомились с современным технологическим производством и обсудили с председателем совета директоров ГК «Русская кожа» Игорем Суриным вопросы дальнейшего сотрудничества.

АО «Русская кожа» входит в число лауреатов проекта «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» и в настоящий момент является самым современным и крупным производителем натуральной кожи в России.


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