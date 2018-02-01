Рязанский кожевенный завод посетил вице-президент ТПП России

В Рязанской областной думе обсудили вопросы поддержки промышленных предприятий. Совещание на тему «Как получить поддержку в Фонде развития промышленности» прошло во вторник, 30 января, сообщили на сайте Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).
Встреча прошла накануне Госсовета России по вопросу «О развитии промышленного потенциала регионов Российской Федерации». В качестве модератора совещания выступила президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.
На совещании присутствовал вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он отметил, что за прошедшие два года палата рекомендовала 173 проекта из 51 региона России, три из которых из Рязанской области. В их числе инновационный проект АО «
Кроме того, Дмитрий Курочкин, Татьяна Гусева и начальник управления региональной политики ФРП Владимир Боргардт лично посетили АО «Русская кожа», где ознакомились с современным технологическим производством и обсудили с председателем совета директоров ГК «Русская кожа» Игорем Суриным вопросы дальнейшего сотрудничества.
АО «Русская кожа» входит в число лауреатов проекта «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» и в настоящий момент является самым современным и крупным производителем натуральной кожи в России.