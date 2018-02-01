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14:14, 1 февраля 2018 9 229
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Рязанке срочно требуются деньги на лечение рака

Рязанке срочно требуются деньги на лечение рака

Рязанке Ольге Жучковой срочно требуются деньги на лечение рака. 41-летняя женщина работала в рязанском детском саду № 93, участвовала в профессиональных конкурсах и представляла регион на всероссийском этапе конкурса «Сердца отдаю детям».

В 2016 году у нее обнаружили злокачественную опухоль. За год женщина перенесла несколько операций, прошла дорогостоящие курсы лечения, но развитие меланомы остановить не удалось и болезнь породила метастазы.

Для борьбы с ними рязанке требуется два дорогостоящих лекарства: дабрафениб (тафинлар) и траметиниб (мекинист). Месячный курс стоит около 700 тысяч рублей.

Лечение откладывать нельзя, курс необходимо начать с 5 февраля.

Без данных медикаментов женщина может не выжить.

Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги на реквезиты Сбербанка: карта на Ольгу Юрьевну Ж. 5469 5300 1045 2398 или на имя Рязанского благотворительного фонда «Я остаюсь».

Реквизиты фонда: ИНН 6234141858 КПП 623401001

Без нужных медикаментов женщина может не выжить

Банковские реквизиты:

  • расчетный счет: 4070 3810 9530 0000 0094
  • банк: Отделение №8606 Сбербанка России Рязань
  • БИК: 046126614
  • Кор/счет: 30101810500000000614
  • Карта Сбербанка России: 4276 5300 1218 3666 (закреплена за благотворительным фондом по договору «пользования банковскими картами физических лиц». Держатель карты — Ляляева Наталья — президент БФ «Я остаюсь»)

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